馬來西亞拘留269名洛興雅人

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（法新社吉隆坡8日電） 馬來西亞官員今天表示，269名洛興雅人今天搭船抵達馬來西亞。馬國當局近來為防範移民帶來更多2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，禁止洛興雅人入境。

先前有大批洛興雅穆斯林為逃離以佛教徒為主的緬甸，透過海上來到馬來西亞。但是馬國當局近幾個月來擔心非法入境的外國人可能會帶來病毒，因此加強海上巡邏，外界擔心這些洛興雅人恐受困海上。

約100萬名洛興雅人住在緬甸或孟加拉的難民營。大多數是逃離緬甸在2017年軍事鎮壓的難民，數千人甘願冒着生命危險，擠在破敗的船筏航行，試圖前往其他生活條件較富裕的亞洲國家。

馬來西亞當局表示，海巡艦今天在馬來西亞西北方島嶼蘭卡威（Langkawi）看到一艘移民船靠岸，原本要將這艘船推向國際海域。

當局聲明表示，但是當海巡官員靠近時，有53名洛興雅人立刻跳進海里，遭到當局拘禁。官員檢查這艘船時發現，另有216名洛興雅人與1具女性屍體。

聲明說：「調查顯示，這艘船遭到蓄意破壞…無法修復。導致遣返船隻的工作停擺。」

當局表示已提供食物和飲水給這些移民，船隻和船上269人皆被帶到蘭卡威拘留。馬國政府並未說明船隻從哪國啟程，以及在海上航行的時間。

馬來西亞在4月攔截1艘載有約200名洛興雅人的船隻，予以遣返，引發人權團體疾呼馬國政府軟化立場。

馬國當局表示，自5月以來已遣返22艘企圖非法入境的船隻。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP