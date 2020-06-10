中國發布留學警示 澳洲官員反擊

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（法新社雪梨10日電） 針對中國教育部發布留學警示，提醒學子「謹慎選擇」赴澳或返澳學習，澳洲教育部長特漢（Dan Tehan）今天反擊表示，澳洲是多元社會，歡迎國際訪客。

中國教育部昨天發布警示，稱澳洲主要大學計畫於7月前後陸續開學，然而全球2019冠狀病毒疾病疫情（COVID-19）擴散蔓延勢頭沒有得到有效控制，國際旅行和開放校園存在風險。

這個警示是中澳兩國齟齬日增的最新一例。澳洲推動針對2019冠狀病毒疾病疫情起源展開獨立調查，引發中國不滿，此後兩國你來我往，關係日趨緊張。

針對澳洲境內疫情，特漢發表聲明稿中表示：「我們成功把曲線拉平，意味着對於國際學生來說，我們是最安全的國家之一。」

「我們反對中國關於澳洲對國際學生來說是不安全目的地的說法。」

疫情期間據報澳洲對亞裔的歧視增加。新南威爾斯州反歧視委員會表示，當中包括戴口罩的人遭霸凌，在公共場合被吐口水或騷擾，以及汽車和私人房產被寫上種族歧視字眼。

澳洲「八校聯盟」（Group of Eight）執行長湯姆森（Vicki Thomson）告訴法新社，他們十分關切北京的警告是否會讓學生對於前來澳洲求學卻步。

「我們沒有接獲校園發生種族歧視情況的證據，我想值得注意的是現在校園裡學生並不多。」

湯姆森嘆，地緣政治緊張，澳洲高等教育遭池魚之殃。

受到2019冠狀病毒疾病疫情衝擊，無限期關閉邊界影響，國際學生被拒之在外。澳洲各大學面臨嚴重的損失。

教育是澳洲第四大出口，僅次於鐵礦砂、煤礦和天然氣。去年註冊的國際學生人數超過50萬人，對澳洲經濟貢獻約370億澳元。

© 2020 AFP