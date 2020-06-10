全球學術界反種族歧視 科學期刊「自然」響應

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（法新社巴黎10日電） 1869年創刊、在英國出版的科學期刊「自然」（Nature）今天前所未見地延後發表所有新的研究報告，以聲援全球性罷工，抗議學術界制度性的種族歧視。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭美國白人警察壓頸窒息致死，引發「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威活動之際，自然期刊承認自己也是科學研究長期缺乏多元性的幫兇之一。

自然期刊在「來自編輯的信」（Note from the editors）中表示，自己是「白人體制的一員，而這個體製造成了研究和學術領域的種族偏見」。

「科學界一直都是、現在還是制度性種族主義的共犯；科學界必須更加努力糾正這些不公現象，並放大被邊緣化的聲音。」

全球研究社群內長期缺乏非裔人士。非營利組織美國物理學會（American Institute of Physics）上個月公布的報告指出，獲得美國物理學士學位的非裔學生不到5%。

自然期刊誓言，將出版特刊，「探究研究、研究政策和出版等領域的制度性種族主義，包括調查『自然』期刊在這方面所扮演的角色」。

美國和歐洲數十個機構表示，他們參與今天的行動，使用#ShutDownAcademia（讓學術界停擺）和#ShutdownSTEM（讓理工領域停擺）的主題標籤來抗議學術界的種族主義現象。

© 2020 AFP