國民兵進駐華府特區平亂 傳出多人染疫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓9日電） 美國非裔男子佛洛伊德遭警員以膝蓋壓頸致死，引爆各地示威抗議。華府特區的國民兵發言人今天說，近日派駐當地的1700名國民兵，其中有多人的2019冠狀病毒疾病檢測呈陽性。

華府特區國民兵發言人戴維斯（Brooke Davis）表示，由於「作業安全」因素，不便透露確診人數。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月底遭明尼阿波利斯市（Minneapolis）白人警察以膝蓋壓頸致死，全美各地和白宮外頭都發生抗議行動。

但示威抗議逐漸演變成暴亂和劫掠後，華府市長和聯邦政府6月1日陸續動員國民兵進駐華府平亂。

當局的聲明提到，這些2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測呈陽性的國民兵是在解除動員期間確診。

雖然許多抗議群眾在動亂期間有配戴口罩，但仍有民眾沒戴，許多執法人員和國民兵在執勤期間也沒有戴口罩。

各界擔心，全美和全球各地爆發的大型抗議活動，恐怕會助長疫情擴散。

2019冠狀病毒疾病今年初從中國和歐洲蔓延到美國，迄今美國約有200萬起確診病例，其中超過11萬人病故，全球累計約720萬人染疫。（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP