市場目光轉向聯準會政策決定 亞股收盤有漲有跌

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（法新社香港10日電） 各國鬆綁2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制措施，引發市場樂觀預期經濟將復蘇，激勵亞洲股市延續多天漲勢，但近日似乎逐漸失去上漲動力，亞股今天終場走勢分歧。

世界衛生組織（WHO）8日表示，全球單日通報的新增病例數創新高，拉丁美洲、印度和俄羅斯為疫情重災區，儘管如此，歐洲各國仍繼續鬆綁可能使全球經濟陷入衰退的嚴厲封鎖措施。

投資人現在把焦點放在美國聯邦準備理事會（Fed）將宣布的利率政策決定。聯準會政策會議將於今天稍晚落幕，這是美國開始重啟經濟後，以及美國5日公布表現亮眼就業報告後的第一場聯準會政策會議。

市場密切關注聯準會政策決定。但多數觀察人士預期，聯準會不會進一步放寬貨幣政策。聯準會已承諾要挹注大筆資金以支撐金融市場。

東京股市日經225指數終場小漲0.15%，收23124.95點。首爾股市收漲0.31%。雪梨股市上揚0.06%。台北股市上漲0.71%。曼谷和新加坡股市也雙雙收紅。

但上海股市綜合指數終場下挫0.42%，收2943.75點。香港恆生指數小跌0.03%，收25049.73點，中止連續7個交易日的漲勢。雅加達股市重挫2.27%。威靈頓股市收跌0.34%。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）

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