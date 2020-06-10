美國經典電影「亂世佳人」涉種族歧視 HBO Max下架

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（法新社洛杉磯9日電） 美國經典電影「亂世佳人」（Gone with the Wind）今天從HBO Max串流影音平台下架，因為美國各地爆發反種族主義與警察暴行的示威後，各電視網也開始重新評估所提供的節目。

這部描述南北戰爭的史詩級電影1939年發行，曾獲奧斯卡多項大獎，在加計通貨膨脹因素後仍是影史最賣座電影。但由於內容刻畫黑奴對生活感到安適，以及將黑奴主人角色英雄化，引發爭議和批評。

HBO Max在聲明中告訴法新社：「『亂世佳人』是那個時代的產品，刻畫某些族群與種族偏見，很不幸地，這曾普遍存在於美國社會。」

聲明說：「這些對種族主義的描述，不論在當時或在今天都是不對的。我們覺得，如果繼續維持這部影片而不加以解釋，或不譴責這些內容，是很不負責的。」

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察以膝壓頸窒息而死，這起事件引爆的示威浪潮席捲全美。

示威訴求除了警務改革之外，也包括要求擴大移除遺留種族主義色彩的象徵物，像是支持蓄奴的南方邦聯的紀念碑。

© 2020 AFP