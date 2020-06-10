美研究分析武漢衛星照 推斷疫情始於2019年夏天

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（法新社華盛頓9日電） 根據波士頓和哈佛兩所大學研究人員一項初步研究，指來自中國武漢，與2019冠狀病毒疾病相關的醫院就診和網路搜尋數量激增，顯示疫情可能自2019年8月就開始傳染。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19），是與一種動物傳人的病毒有關，最初被在武漢的華南海鮮市場發現。

後來，專家發現病毒在基因學上的原型在2019年11月中被發現。南華早報的一篇報導引用政府數據，表示「0號病人」可追溯到11月17日。

那份尚未在同期的期刊上刊登的新研究，是屬於「數位流行病學」這樣相對較新的領域。

由波士頓大學的恩索希（Elaine Nsoesie）領導的團隊，分析2018年1月到2020年4月，111張武漢式的衛星照片，和那段期間在中國搜尋引擎百度頻繁查詢癥狀的情況。

研究中提到，他們發現武漢醫院的停車場，停車量2019年8月開始急遽增加，並在2019年12月達到顛峰。

因為「咳嗽」一詞的查詢，隨着每年流感季節開始而增加，他們也尋找「腹瀉」一詞的相關搜尋。腹瀉被認為是更能判斷2019冠狀病毒疾病的獨特癥狀。

該團隊說：「我們發現去年八月，針對腹瀉一詞的搜尋增加了，這是以前流感季節時未曾出現過的情況，這樣的情形也沒有反映在對咳嗽一詞的搜尋上。」

呼吸道癥狀是2019冠狀病毒疾病最常見的癥狀，但研究顯示腹瀉「可能在社區傳染中扮演重要角色。」

該研究的結論是，儘管不能確切的確認記錄下的數據與病毒有關，但讓其他研究得到的結論獲得支持。

該研究的作者說：「這些發現也證實這種假說，那就是病毒在中國南部自然的出現，且可能在武漢爆發時已經在傳染。」

© 2020 AFP