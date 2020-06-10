聖戰士報復血洗奈及利亞村莊 奪59命

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社奈及利亞卡諾9日電） 奈及利亞東北部波諾州（Borno）一處村莊的民兵和居民告訴法新社，與聖戰團體伊斯蘭國（IS）掛鉤的戰士今天該地，奪走59條人命。

自伊斯蘭基本教義派組織「博科聖地」分裂出來的「伊斯蘭國西非省」（ISWAP）戰鬥人員，於格林威治標準時間（GMT）9日14時左右，開車進入偏遠的古比奧區（Gubio）一處名叫費洛（Felo）的村落，開槍掃射並用車衝撞居民。

反聖戰士民兵領袖柯洛（Babakura Kolo）表示，這場襲擊造成59人死亡，「有些是被槍殺，有些則是命喪輪下」。

不願具名的村莊領袖表示，ISWAP這次突襲據信是報復民兵殺害聖戰士。民兵之所以動手，是為了保護村民牲畜免遭聖戰士搶奪。

另一民兵成員李曼（Ibrahim Liman）表示，聖戰士一再搶奪村莊飼養的牲畜，居民不堪其擾，進而組織民兵部隊自救。

李曼表示，民兵先前曾追捕藏匿草叢間的聖戰士，並在交火過程擊斃其中幾人。

事發的古比奧區距離波諾州首府邁杜古利（Maiduguri）80公里，當地一再淪為聖戰士下手目標。

聖戰士的攻勢促使當局派遣百餘名義警和地方人員進駐，保護古比奧及鄰近地區免受ISWAP入侵。

© 2020 AFP