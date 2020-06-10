膝蓋2度動手術 費德瑞期待明年重返網球賽場

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（法新社巴黎10日電） 生涯榮獲20座大滿貫賽金杯的網球男單好手「瑞士特快車」費德瑞今天說，他將停賽至2021年。他因膝傷在數月間動了2次手術。

現年38歲的費德瑞（Roger Federer）表示，「數周前」他不得不接受後續的關節鏡手術，而先前他在2月即曾接受過類似的鎖孔手術。

他說，他在「初步復健期間遇到了麻煩」。費德瑞最近一次在大滿貫賽封王是2018年澳洲網球公開賽。

費德瑞在推特發表聲明說：「我打算投入必要的時間復原至100%的最佳狀態，我會非常想念我的粉絲和巡迴賽事，但我期望在2021年賽季一開始就重返巡迴賽，好與大家見面。」

這項聲明可能再度帶動有關費德瑞將退休的猜測。費德瑞保持男單大滿貫冠軍的紀錄，並於上個月被評選為全球收入最高的運動員。

2003年首度獲得大賽冠軍杯的費德瑞，在歷來贏得大滿貫次數最多的紀錄中，排名略勝19度奪冠的宿敵、西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal），以及17度奪冠的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）。

在最初的手術之後，費德瑞原本計畫本月重返現已取消的草地球場賽季，他上回出賽是在今年1月30日澳網公開賽的準決賽，敗給了最後奪冠的喬科維奇。

© 2020 AFP