與時俱進接納民眾建議 韋氏辭典將修種族主義定義

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約10日電） 美國辭典出版商韋氏公司接受年輕非裔女性密契姆的建議，將修改韋氏辭典對於種族主義（racism）一詞的定義。密契姆希望，這個詞的定義要比較能反映出有色人種所受到的壓迫。

密契姆（Kennedy Mitchum）是愛阿華州杜雷克大學（Drake University）的應屆畢業生，她最近聯繫韋氏公司（Merriam-Webster），要求韋氏辭典更新種族主義一詞的定義。

密契姆向哥倫比亞廣播公司（CBS）的附屬電視台KMOV表示：「基本上我告訴他們，定義中必須涵蓋，有一個族群受到了全面性壓迫，而不只是說，『喔，我不喜歡某人』。」

她也向美國有線電視新聞網（CNN）說道：「我一再必須告訴他們，那種定義並沒有反映出世界上正在發生的事情。在現實生活中的種族主義不只是偏見，許多非裔美國人遭到的是全面性種族主義。」

韋氏公司的特約編輯索克洛斯基（Peter Sokolowski）向法新社證實，在密契姆提出要求後，種族主義一詞的定義將進行修改。

目前韋氏辭典對於種族主義一詞列出3項定義，索克洛斯基指出，第2項定義就觸及密契姆的觀點，但「我們會在下一個版本中，更清楚說明這一點」。

在韋氏辭典現行版本中，種族主義第2項定義寫道，「基於種族主義假設且旨在履行其原則的教條或政治綱領」，以及「依據種族主義而建立的政治或社會制度」。

辭典的其他兩項定義分別為，「這是一種觀念，認為種族是人類特徵和能力的主要決定因素，且種族差異造成特定種族與生俱來的優勢」、「種族偏見或歧視」

韋氏辭典的一位編輯還告訴密契姆，跟種族主義有關或具有種族涵義的其他詞彙都會更新定義，但他未說明是哪些詞彙。

© 2020 AFP