非裔之死撼動世界 告別式民權領袖激動致詞

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（法新社休士頓9日電） 美國46歲非裔男子佛洛伊德遭警方壓頸致死，家鄉德州休士頓今天為他舉行了一場激動人心的葬禮，告別式上有沉痛的悼念，也有要求伸張正義的呼聲。

佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察以膝壓頸致死，他的死「撼動世界」，也引爆全球對於警方暴力執法和種族歧視的抗議聲浪。

在一排警察立正敬禮下，6名戴着口罩的擡棺人今天將裝有佛洛伊德遺體的金色棺木送入休士頓讚美之泉教堂（Fountain of Praise Church）後，政治人物、民權人士和各界名人紛紛致詞，緬懷這位他們口中的「溫柔巨人」。儀式雖然莊嚴肅穆，卻也讓教堂內回蕩着音樂，及大家對和善、才華洋溢的佛洛伊德的深情回憶。

在教堂風琴和弦下，民權領袖、牧師夏普頓（Al Sharpton）發表一段激昂的悼詞，指控總統川普對佛洛伊德的死不但置若罔聞，還向警察傳達有罪免罰的信息。

夏普頓怒喝道：「我們對抗的是位高權重者的邪惡！」他慷慨激昂地指控川普「謀算着如何編造故事，而非伸張正義」。

他說：「你現在坐在那裡思考如何停止抗議活動，而非停止暴虐。」他還控訴道：「我們要傳達的訊息是，你身在執法單位，法律卻不適用在你身上。」

夏普頓也提到，先前遭警方暴力對待致死的受害者家屬也在告別式現場，包括賈納（Eric Garner）、季恩（Botham Jean）和布朗（Michael Brown）。夏普頓說，這些受害者家屬「比任何人都懂佛洛伊德家人心中的痛」。

夏普頓說：「在我們知道非裔生命與白人生命的價值一樣以前，我們會讓這種情況一再上演。」

他說：「即使在疫情大流行的當下，人們仍走上街頭，甚至不顧保持社交距離的規範，因為你已經撼動這個世界。」

「我們今日讓你安息，但這場運動在我們得到正義以前，絕對不會停息。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP