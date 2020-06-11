中歐4國將面對面商討災後復蘇基金

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（法新社布拉格10日電） 中歐4國捷克、匈牙利、波蘭和斯洛伐克總理11日將舉行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，歐洲領袖第一場大型面對面會議。

前身為共產國家的這4國領袖預計將在捷克南部宏偉的萊德尼采莊園（Lednice chateau）商討歐洲聯盟7500億歐元的疫情災後復蘇基金。

據信這場會議將是歐洲實施防疫封鎖措施以來，首度有2位以上歐洲領袖參與的面對面會議。

又稱為V4的維西格勒集團（Visegrad-four）總理正在尋求於6月19日歐洲理事會（European Council）透過視訊召開峰會前，對這筆巨額基金採取共同一致立場。

擔任維西格勒集團輪值主席的捷克總理巴比斯（Andrej Babis）已對這項計畫表達保留立場，主張這項計畫較有利於累積過多債務的歐盟成員國，像是義大利或西班牙。

巴比斯上周在布拉格會見斯洛伐克總理馬托維奇（Igor Matovic）後告訴記者：「這項復蘇基金，是為那些在債務、預算紀律或失業率方面不負責任的國家所量身打造。」

除了近來2019冠狀病毒疾病病例激增的波蘭外，維西格勒集團另外3國適時採取限制措施，在對抗病毒方面算是相當成功。

不過捷克政府發言人亞當科娃（Jana Adamcova）告訴法新社，這些領袖在會議期間仍得留意衛生規範、配戴口罩，並和大家一樣遵守一般防疫措施。

© 2020 AFP