外媒採訪示威遭警察不當對待 美國務卿承諾調查

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（法新社華盛頓10日電） 非裔男子佛洛伊德之死引爆全美抗議浪潮，外國記者報導反種族主義示威活動和警察暴行時遭到騷擾或拘留。美國國務卿蓬佩奧今天承諾，將全力調查外國記者受到不當對待的投訴。

澳洲、英國和德國都採取罕見行動，關切本國記者在美國採訪時的遭遇。澳洲對2名電視台記者在白宮外遭到警察襲擊感到震驚。

蓬佩奧（Mike Pompeo）在記者會上說：「我知道一些國家擔心他們的記者受到不恰當對待。」

他回覆提問時表示：「美國國務院收到一些這類指控。人們和那些國家應該知道，我方將以全然適當的方式處理這些問題。我們將盡全力進行調查。」

佛洛伊德（George Floyd）5月25日在美國明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭一名白人警察以膝蓋壓制後頸死亡，在全美掀起抗議潮。聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）上周表示，報導抗議的記者受到前所未有的侵犯。

她引述通報的數據說，至少有200名記者在報導美國示威活動時，遭到騷擾或拘留。

在此之前，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）曾表示，澳洲政府對於本國記者在美國遭受的待遇將自行進行調查，並表達「強烈關切」。

根據曝光的畫面，澳洲第7頻道新聞網（7News）的記者1日在白宮對街的拉法葉廣場（Lafayette Square）報導時，遭遇警察清場。

其中一名記者布瑞斯（Amelia Brace）挨了數記警棍，另名攝影記者邁爾斯（Tim Myers）遭警盾毆打，警察甚至朝他臉上揍一拳。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2020 AFP