沒吸菸卻得嚴重肺病 呼吸道大小攸關風險

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（法新社華盛頓10日電） 慢性阻塞性肺病（COPD）是種常見的慢性呼吸系統疾病，患者通常為有數十年吸菸史的重度吸菸者，研究人員試圖釐清，為何近1/3患者從未吸菸卻得到這種肺部疾病。

一份昨天刊登在「美國醫學會期刊」（JAMA）的新研究發現，似乎和先天的肺部發展有關。

慢性阻塞性肺病是全美第4大死因，患者呼吸道阻塞以致呼吸困難，嚴重影響個人日常生活。約1/10的40歲以上民眾被認為罹患該疾病。

學界長期認為，空氣污染與吸菸是造成慢性阻塞性肺病的主因，然而隨着美國和其他西方國家的吸菸比例與空氣污染普遍下降，慢性阻塞性肺病的比例仍居高不下，甚至約3成患者從未吸菸。

這項美國政府資助的新研究，分析6500名老年人的肺部電腦斷層（CT）影像，包含吸菸與非吸菸者，慢性阻塞性肺病患者與非患者。

研究報告第一作者、美國哥倫比亞大學歐文醫學中心（Columbia University Irving Medical Center）學者史密斯（Benjamin Smith）告訴法新社：「令人訝異的是，相較於呼吸道正常大小或是呼吸道較大的人，呼吸道比預期狹小的人，罹患慢性阻塞性肺病的風險高出許多。」

研究團隊同時檢視有數十年吸菸史，卻未罹患該病的重度吸菸者。史密斯說：「我們發現這些人的呼吸道，較他們肺部的預期呼吸道大小要大得多。」

他說：「這顯示呼吸道較大的人，可能有個保護部位較能禁得起吸菸的有害影響。」

© 2020 AFP