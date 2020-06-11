疫情衝擊泰國觀光業 千頭大象返鄉後仍面臨困境

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（法新社曼谷11日電） 1000頭瀕臨饑餓的大象在泰國北部翻山越嶺終於返回家鄉。它們原賴以為生的觀光景點，因冠狀病毒疫情而被迫關閉。

部分大象的家鄉位在泰國北部的惠帕庫村（Huay Pakoot），當地的世世代代克倫族（Karen）象夫，已飼養大象長達400年。

惠帕庫村距離觀光勝地清邁（Chiang Mai）180公里遠。許多大象和象夫在清邁的遊樂園或大象「庇護所」，為外國遊客表演。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊全球旅遊業，許多遊樂園於3月中旬關閉，泰國因此大約有3000頭豢養大象「失業」、面臨饑餓危機，其中許多大象已被帶回家鄉。

1名擁有15年資歷的35歲象夫告訴法新社：「它們雖然很累但很快樂。它們記性很好，即使已經離開多年，它們知道自己終於回家了。」

泰國大象聯盟協會（Thai Elephant Alliance Association）主席提拉帕（Theerapat Trungprakan）表示，約1000頭大象與它們的象夫已於過去兩個月返回各村莊。

他說：「在這麼短時間內展開如此大規模遷徙，是泰國史上前所未見。」

然而大象回到村落並非完美結局，惠帕庫村通常只有不到10頭大象，如今卻有多達90頭大象和400名村民生活在一起。

村落周圍的大片森林已被清理掉，供種植玉米，一時無法為這麼一大群大象提供所需糧食。

提拉帕說：「事實上整個村子還沒有準備好接收這些大象。」

有些大象睡在民宅後方，大多數大象仍待在森林內，由象夫看管。但有時候大象會逃脫，在農作物種植地遊盪，村民為保護農作物可能會傷害大象；而大象間的領域衝突也造成至少2頭大象受傷。

對為逃避饑餓而長途跋涉返鄉的象夫來說，每天要為每隻大象找到平均300公斤糧食也是一大挑戰。

一名19歲象夫說：「要為大象購買充足糧食，一天得花上500泰銖（約15美元）。」他表示，要是疫情持續下去，「得種植更多青草、香蕉和甘蔗等」。

外界擔心，走投無路的象夫可能會鋌而走險，投靠活躍在泰國和緬甸邊界的非法伐林業。

不過部分人士持樂觀看法，認為目前未受管制且通常殘忍的動物觀光產業，可能會因為這項危機而受到關注並因而有所改變。動物觀光產業占泰國觀光收益的一大部分。

© 2020 AFP