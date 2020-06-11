美國會大廈擺南方邦聯雕像 美眾院議長籲移除

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（法新社華盛頓10日電） 美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天呼籲拆除美國國會大廈內的11 座南方邦聯雕像。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察以膝蓋壓頸窒息而死，引爆反種族主義抗議浪潮，全美現在推動移除南方邦聯紀念雕像。

裴洛西（Nancy Pelosi）致函跨黨派的圖書館聯合委員會（Joint Committee on the Library），提到為宣揚以殘暴與野蠻方式達成這類種族主義目的的人物豎立紀念雕像，等於是侮辱追求美國民主與自由的這些理想。

裴洛西又說：「他們的雕像是向仇恨致敬，而不是歷史遺產。這些雕像必須移除。」

其中一些雕像的主角是曾在內戰率領或參與脫離美國未果的人物，豎立在國會大廈顯着地方，包括美利堅邦聯總統戴維斯（Jefferson Davis）的銅像，還有副總統史蒂芬斯（Alexander Stephens）的大理石雕像。

裴洛西指出，戴維斯與史蒂芬斯遭控叛國，他們的雕像是擺放在國會大廈的熱門參觀景點雕像廳（Statuary Hall）。下一層樓擺放美國南北戰爭時期南軍領袖李將軍（Robert E. Lee）的雕像。

裴洛西指出，史蒂芬斯1861年發表基石演說時，曾說美國邦聯是建立在「黑人與白人不平等這個偉大真理」上，這樣的發言應受譴責。

這不是她第一次呼籲採取這類行動。2017年8月，在維吉尼亞州沙洛茲維爾市（Charlottesville）的白人至上集會造成人員身亡，以及總統川普對白人民族主義發表態度曖昧的言論數天後，裴洛西2017也敦促時任議長萊恩（Paul Ryan）移除這些雕像。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP