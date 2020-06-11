美經濟前景悲觀疫情恐複發 亞股大多收跌

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（法新社香港11日電） 美國聯準會（Fed）對國內經濟前景的看法偏悲觀，加上美國部分州的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，引發投資人憂心第二波疫情爆發，亞洲各國股市今天收盤大多下跌。

世界主要地區採取解封措施、各國政府及央行承諾祭出數兆美元的經濟振興措施後，全球股市已在過去數周反彈上揚。

然而，美國聯準會在備受期待的政策會議後指出，在這場數個世代以來最嚴重的全球緊急危機中，美國會需要時間來完全恢復，這場危機預計將使全球陷入衰退。

聯準會發布聲明警告，這場危機「對中期經濟前景構成重大風險」，今年美國國內生產毛額（GDP）恐將萎縮6.5%，失業率恐達9.3%。

另外，在全美多州解除防疫封鎖之際，德州、佛羅里達州和加州通報的確診病例都呈現激增態勢，各界對於美國爆發第二波疫情的憂心加劇市場不安。

東京日經225指數今天挫跌2.8%，收22472.91點；香港恆生指數下挫2.3%，收24480.15點；上海證券交易所綜合指數小跌0.8%，收2920.90點。

雪梨及新加坡股市重跌逾3%，首爾股市下挫0.9%，威靈頓、台北、孟買、雅加達及曼谷股市都下跌。

© 2020 AFP