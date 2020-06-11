聯準會主席：美國容不下種族歧視

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（法新社華盛頓10日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）主席今天表示，看到非裔人口失業率創下歷史新低後卻又飆升，「令人心碎」，並強調美國社會容不下種族歧視。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）向記者表示，為防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散而實施的各種封鎖措施在全國各地造成傷害，但受害最深的，是最無法承受這種痛苦的低薪服務業。

非裔人口失業率2月創下歷史新低5.8%後，4月飆升至16.7%；美國5月失業率雖然意外下滑，但實際上對非裔來說卻攀升到新境界。

西語裔勞工失業率4月雖飆升到18.9%，不過5月略微下滑至17.6%。

鮑爾表示，西語裔和非裔勞工失業率都增加，女性特別背負着遠遠超出她們勞動力百分比的重擔。他說，2個月前，「我們實際上才經歷了1/4個世紀以來首見勞動市場緊縮。這實在令人心碎」。

鮑爾發言之際，距離聯準會總部幾個街區的白宮外仍持續上演着示威活動，全美各地都因為非裔男子佛洛伊德（George Floyd）命喪警察手中而動蕩不安。

堅決避談政治的鮑爾雖拒絕對美國經濟不平等的原因發表看法，不過倒是脫稿發言，表示近期發生的「悲劇事件，讓各界再次聚焦這個國家的種族不公之苦」。

他說：「我謹代表聯準會體系所有員工說這番話，聯準會容不下種族歧視，我們的社會也不該有種族歧視的容身之地。」

「每個人都值得擁有機會，完整參與我們的社會和經濟。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP