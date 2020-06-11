陸前英超球星孫繼海 在新疆為中國足球紮根

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（法新社上海11日電） 前英超曼城中場、中國大陸傳奇球星孫繼海去年接任新疆足協副主席，將為因維吾爾再教育營引發國際關注的新疆地區開發足球新血，也一併徐徐灌輸效忠中共與國家的意識。

42歲的孫繼海曾打過英超雪菲爾聯隊、水晶宮隊及曼城，更是英超亞洲球員出場數之最，在大陸家喻戶曉。據中國官媒報導，他正運用過去與曼城的關係，協助新疆的年輕足球員到曼城的足球學院。

孫繼海去年3月接任新疆足協副主席與青訓總顧問，還肩負改善當地教練素質的角色。

新華社去年引述孫繼海受訪說：「我們會在新疆打造一個總體的青訓系統，包括一座新疆的足球青訓菁英學院、8個地州市級別的青訓中心，未來還要成立100間足球學校。」

新民晚報去年報導，孫繼海利用自己在英超曼城俱樂部的人脈和資源，將曼城的青訓模式和現在流行於歐洲俱樂部的大資料平台，移植到新疆的青訓工作中。

新疆足球雪域未來是一個聚焦潛力新秀的次級聯會俱樂部，孫繼海本人也是股東之一。球會這周在官方微博貼出隊職員與教練們在一個簡陋的會議室開會照片。他們以平板電腦準備開會時觀看一段官宣影片，白色的牆壁掛着巨幅的五星旗。 雪域未來在官方微博里表示，做為一系列愛國主義活動的一環，球會將持續組織教練與隊員，觀看與學習愛國教育影片。

© 2020 AFP