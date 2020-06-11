香港抗議不斷　英國外相拉布深表關切

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦11日電） 英國外相拉布（Dominic Raab）今天對香港的持續動蕩局勢表達深切關注，他也再度呼籲進行獨立調查以「重建信任」。

英國政府在提交給國會的「香港問題半年報告」中，對香港數個月來的動蕩發出警告，並堅決反對中國推動制定「港版國安法」。這份報告的內容涵蓋2019年7月1日至12月31日的香港局勢發展。

拉布在推特（Twitter）發文稱：「局勢令人深感關切，這段期間發生的事件需要強大、獨立的調查以重建信任。」

香港去年經常爆發大規模示威並出現暴力情事，中國計畫繞過香港立法機構，要在當地實施國安法。

英國政府指出，「港版國安法」違反1997年英國移交香港主權給中國所簽署的兩國協議，協議規定香港在50年內要維持一定程度的自由與自治。

拉布表示：「解決香港當前情勢的方法很清楚，各方必須在強大的獨立調查基礎上，進行對話與和解。」

「香港政府不僅要承認動蕩的經濟原因，還要承認香港人民對自由與價值的關切。」

拉布還提到，解決香港動蕩及根本原因的辦法必須來自香港，而不是由中國來做。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP