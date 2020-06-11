Zoom暫關紀念天安門事件帳號 外界憂被施壓

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（法新社華盛頓10日電） 視訊軟體Zoom今天坦承，曾暫時關閉由維權人士創立、紀念六四天安門事件的付費美國帳號，引發外界對於Zoom言論自由的關切。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情封鎖期間，迅速成長的Zoom已成為許多人的生活方式之一。身在美國的維權運動人士利用Zoom來連結逾250人，紀念1989年6 月4日北京當局鎮壓天安門事件31周年。

中國持續試圖抹去關於天安門事件的血腥記憶。「人道中國」（Humanitarian China）表示，這場在Zoom 上紀念六四的活動，已經吸引眾多中國內部人士參與，但這個付費帳號一周後卻在沒有說明原委的情況下遭到關閉。

「人道中國」共同創辦人、天安門事件後遭北京當局通緝的周鋒鎖告訴法新社，這個Zoom帳號已經在今天恢復使用。

Zoom坦承曾關閉這個帳號，注意到後已重新開放。

Zoom發言人說：「我們和任何一個全球企業一樣，必須遵從營運所在地管轄區的適用法律。」

「舉行跨國會議時，這些國家的與會者也必須各自配合當地法律。」

「我們的目標是將採取的行動，限制在遵守當地法律所需要的範圍內，並在這些問題上持續檢視與改進Zoom的程序。」

不過維權人士仍對此表達憤怒，控訴Zoom可能是遭受來自中共高層的直接壓力。

「人道中國」透過聲明表示：「若真如此，Zoom就是和集權政府合作，共謀抹去天安門大屠殺的記憶。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP