全球冠狀病毒疫情破42萬死 確診超過750萬例

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（法新社巴黎12日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間12日11時（台灣12日晚間7時），全球至少42萬1691人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ），確診病例逾752萬9910例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有336萬1200人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現癥狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計11萬3820人病故，累計確診數達202萬3347例，至少54萬292人康復。

英國死亡人數在全球僅次於美國，境內累計4萬1279人病故，確診達29萬1409例。

其他疫情重災國還包括巴西（4萬919死，80萬2828 例確診）、義大利（3萬4167死，23萬6142例確診）、法國（2萬9346死，19萬2364例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3064例確診。

從區域來看，歐洲累計確診235萬5474例，18萬6453死；美國和加拿大累計確診212萬877例，12萬1870 死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診152萬169例，7萬4320死。

亞洲累計確診78萬2699例，2萬1805死；中東地區累計確診52萬4433例，1萬1208死；非洲累計確診21萬7590例，5904死；大洋洲累計確診8671例，131死。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳家倫）

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