反對英國入境隔離措施 3家英國航空公司聯手提告

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦12日電） 英國3家主要航空公司英國航空（British Airways）、廉航易捷（easyJet）和瑞恩航空（Ryanair）今天宣布採取法律行動，反對英國政府本周開始實施入境人士強制隔離14天規定。

這3家航空公司表示，政府這項「有瑕疵」的政策，將「對英國觀光產業和範圍更廣的英國經濟帶來毀滅衝擊，摧毀數以千計就業機會」，因此他們已聯合向英國高等法院提出「違憲審查」（judicial review，又稱司法審查）要求，並盼「儘速審理」。

英國政府為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，8日起實施新措施，無論本國或外籍人士入境，大多數必須接受14天居家隔離，否則面臨1000英鎊（約新台幣3萬7000元）罰金或遭到起訴。

然而，這項措施引發已因疫情衝擊而搖搖欲墜的航空業反彈。批評人士質疑，英國已是歐洲疫情最嚴重國家，現在也才開始逐漸鬆綁各項限制措施，卻還要造成從疫情較輕國家入境的人減少，這會帶給英國航空業和旅館業者更大困難。

英航、易捷和瑞恩航空在訴訟文件中表示：「政府實施如此嚴格政策，卻未徵詢意見，也未提供科學證據。」他們要求英國政府恢復3月10日開始實施的措施，只限從「高風險」國家入境的旅客須接受隔離。（譯者：張正芊）

© 2020 AFP