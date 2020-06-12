川普授權制裁ICC人員　人權組織批蔑視法治

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（法新社華盛頓11日電） 美國總統川普今天批准對任何調查美軍涉及阿富汗戰爭罪行的國際刑事法院（ICC）人員祭出制裁。人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）說川普形同「蔑視全球法治」。

根據最新的行政命令，針對那些未經美國同意就協助國際刑事法院調查或起訴美國公民的人員，川普政府可以祭出的制裁包括凍結他們在美資產，以及禁止他們和家屬入境美國。

國際刑事法院檢察官班索達（Fatou Bensouda）希望調查2003年到2014年在阿富汗可能涉及戰爭罪行情事，包括民兵組織塔利班（Taliban）涉嫌大規模殺害平民、阿富汗有關當局對囚犯刑求，以及美軍和中央情報局（CIA）成員所涉案件。

班索達2017年請法官准許擴大調查範圍，對象不僅限於塔利班和阿富汗軍人，還應涵蓋國際聯軍，尤其是美軍和CIA成員。班索達認為美國和阿富汗未採取行動適當地調查相關罪行。

此舉引發川普政府不滿，去年撤銷班索達的簽證，要求她停止調查。國際刑事法院一度拒絕班索達所請，但今年3月同意讓她繼續調查。

川普政府今天授權制裁相關國際刑事法院調查人員後，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表達「嚴重關切」，並說「所有國家都必須尊重和支持」國際刑事法院。

荷蘭外交部長卜洛克（Stef Blok）在推特上表示，美國此舉讓他「非常不安」，並說荷蘭支持國際刑事法院，稱國際刑事法院對「打擊有罪不罰的現象至關重要」。

國際刑事法院聲明說，華府此舉是「對國際刑事法院一連串空前攻擊行為的最新一例。這些攻擊造成局勢升溫，試圖妨害法治和國際刑事法院司法程序的舉動令人無法接受」。

只有以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）讚揚親密盟友川普的決定，因為以色列也不滿國際刑事法院調查巴勒斯坦自治區發生的戰爭罪行。

© 2020 AFP