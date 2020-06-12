川普揚言出手干預 西雅圖市長譏：回你碉堡

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（法新社西雅圖11日電） 美國西雅圖抗議者和警方協議設立一個警方禁入自治區，美國總統川普揚言將插手干預，西雅圖市長反譏川普「回到你的地下碉堡」。

「地下碉堡」指的是之前媒體報導，示威人士在白宮外抗議，推倒拒馬，逼近總統寓所，特勤人員護送川普到白宮內部的一個安全地點。非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發的反種族歧視和抗議警方執法過當示威潮燒到白宮。

西雅圖示威人士和市警局雙方同意設置一個名為「國會山莊自治區」的抗議區，警方不得進入。川普抨擊此舉，並揚言要出手干預。

川普10日深夜推文警告西雅圖市長德肯（Jenny Durkan）和華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）：「現在就拿回你的城市，如果你們不動手，我來！」德肯和英斯利都是民主黨籍。

川普稱這些抗議者是國內恐怖分子，已經佔領西雅圖。

川普在另一則推文中表示：「這不是遊戲。這些醜陋的無政府主義者，必須被馬上停只，動作快一點。」川普在推文將stop誤打成stoop，故譯文以「停只」代「停止」。

西雅圖市長德肯反譏川普，敦促川普「讓我們大家都安全。回到你的地下碉堡」。

英斯利也加入推文諷刺川普的行列：「治國無方的男子不要插手華盛頓州事務，『停只』推文」。

西雅圖警方否認媒體報導，這個自治區的設置是左派運動人士在背後推動。

46歲的佛洛伊德5月25日因疑似使用偽鈔，在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）被警察攔下，他當時趴在地上，並無武裝，一名白人警察卻用膝蓋壓制他的後頸數分鐘，佛洛伊德最終斷氣，他的冤死，引發全美怒火，在各地引爆抗議活動。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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