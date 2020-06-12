川普要求支持者簽切結書 保證造勢染疫不會提告

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（法新社華盛頓12日電） 美國總統川普的競選連任網站寫道，參加川普接下來競選集會的支持者必須簽署切結書，保證如果在造勢活動上感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），將不會提出告訴。

身價億萬的共和黨人川普10日宣布，儘管冠狀病毒疫情持續肆虐美國，他將在奧克拉荷馬州、佛羅里達州、亞利桑那州與北卡羅來納州這4州恢復造勢活動。

美國目前有超過11萬3000人感染COVID-19病故，確診病例累計超過200萬例。佛羅里達州、亞利桑那州與北卡羅來納州的感染病例又開始增加。

川粉必須在川普競選連任網站上籤署切結書，才能登記參加6月19日在奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）舉行的首場造勢活動。

切結書內容如下：「點擊下方的登記按鈕，代表您認知出席多人出現的公共場合，有暴露於COVID-19的固有風險。」

切結書又提到，「參加造勢活動，代表您與任何賓客將自行承擔所有與COVID-19有關的風險，並同意不會」要求川普競選連任團隊、任何附屬組織、承包商或員工負起責任。

川普的競選連任網頁沒有提到諸如戴口罩等防疫措施。

在非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日遭白人警察以膝蓋壓頸致死、全美陷入數周的動蕩與反種族主義和警察暴行的抗議浪潮之際，川普預定19日在杜爾沙舉行造勢活動之舉已經引發爭議。

杜爾沙是1921年種族主義大屠殺的發生地，當時一群白人暴徒在杜爾沙繁榮的黑人街區殺害數以百計的非裔美籍人士，而6月19日是「六月節」（Juneteenth），是為了紀念1865年6月19日德州廢除奴隸制的「自由日」。

加州聯邦參議員哈里斯（Kamala Harris）被看好可能在11月大選擔任民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）的副手，她批評川普這場造勢活動是白人至上主義者的「歡迎派對」。

白宮今天回應說，六月節對川普而言是「有意義的日子」，他想趁着這個機會分享非裔美國人取得的成就。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP