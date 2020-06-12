川金會2周年希望轉絕望 北韓揚言強化核武

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（法新社首爾12日電） 北韓領導人金正恩與美國總統川普2年前召開畫時代的「川金會」，不過北韓外交部長今天表示，任何增進兩國關係的希望都已經化作「絕望」。

川普和金正恩2018年6月12日在新加坡會談，是兩國領袖間的首場峰會。

但去年在越南河內舉行的第2場川金會上，川金兩人就北韓是否願意以放棄核武換取解除制裁一事上談不攏，川金二會宣告破局，北韓核武計畫談判就此陷入僵局。

北韓外交部長李善權今天透過官媒北韓中央通信社（KCNA）發表冗長聲明表示，雖然兩國人民都渴望和平，但華府「一心只想讓局勢惡化」。

李善權在聲明中表示：「其中最顯着的，是2年前舉世矚目的朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）與美國關係改善的希望，如今已被不斷惡化的關係轉變為絕望。」

「即使是對朝鮮半島和平繁榮的一絲樂觀，也已經消散於黑暗的夢魘之中。」

李善權表示，北韓已經決定要強化國家核武威懾力，「以應付美國有增無減的核戰威脅」。

李善權詳細道出北韓當局過去為改善兩國關係做出的種種展現「畫時代決心」的決定，包括暫停核試、徹底廢除豐溪里核試驗場，送還韓戰期間的美軍遺骸等。

不過，金正恩今年1月1日宣布終結自我實施的禁止核試措施。

北韓因不肯放棄核武而招致聯合國安理會多項制裁措施，但近幾個月來北韓已實施一系列測試，並宣稱是在測試多管火箭發射系統，不過日本和美國都說北韓發射的其實是彈道飛彈。

李善權在聲明中表示，美國自稱主張改善與北韓之間的關係，但事實上卻鐵了心要讓局勢惡化。

「因此，朝鮮半島現在已變成全世界最危險的熱點地區，核戰幽靈始終陰魂不散。」

© 2020 AFP