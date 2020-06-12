憂美國疫情復燃與經濟復蘇堪慮 亞股跌多漲少

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（法新社香港12日電） 在美國經濟復蘇堪憂和可能出現第2波疫情激化出華爾街自3月以來最大跌幅後，投資人紛紛避險，亞股今天多半下跌。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）10日警告，全球最大經濟體美國還需要一段時間，才能擺脫疫情危機以反彈復蘇，瓦解股市的樂觀氣氛。

同時在美國逐步解除防疫封鎖措施的情況下，數據顯示，德州、加州、亞利桑那州和佛羅里達州等關鍵州的新增確診病例激增，引起爆發第2波疫情的憂心。

不過美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）指出，不會再實施封城措施，並告訴CNBC電視台：「我認為我們已經體認，若經濟停滯，將造成更大的危機。」

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示：「近幾周以來，投資人一直認為，股市表現與實際的經濟情況脫節。就我們觀察，對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例數不斷增加的憂心，是形成目前賣壓的最大原因。」

香港恆生指數終場下跌178.77點，跌幅0.73%，收在24301.38點。東京日經指數下跌167.43點，跌幅0.75%，收在22305.48點。

新加坡股市下跌19.58點，跌幅0.72%，收在2684.63點。雪梨股市下跌119.60點，跌幅1.97%，收在5959.90點。曼谷股市下跌14.21點，跌幅1.02%，收在1382.56點。威靈頓與首爾的跌幅都超過2%，上海股市微幅小跌1.16點，跌幅0.04%，收在2919.74點。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

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