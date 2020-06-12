紐西蘭移除爭議性殖民軍官雕像

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（法新社紐西蘭漢密頓12日電） 隨着全球反種族主義聲浪激蕩，愈來愈多地方開始清算過往歷史，紐西蘭漢密頓市（Hamilton）今天加入行列，移除一座殖民時代英國軍事指揮官的雕像。

在漢密頓毛利原住民要求，及反種族歧視抗議民眾揚言推倒雕像的威脅下，吊車今天早晨緩緩將市鎮廣場上的海軍上校漢密頓（John Fane Charles Hamilton）銅像吊起，現場一小群圍觀民眾隨之歡呼。

漢密頓市議會坦言，移除雕像一事，是全球反種族歧視抗議潮引發移除紀念物活動的一部分，這些紀念物被視為文化不和諧及壓迫的象徵。

英國19世紀向外拓展殖民地時期，海軍指揮官漢密頓奉命到紐西蘭對抗捍衛土地的毛利原住民。

漢密頓1864年在普希納希納戰役（Battle of Pukehinahina）中陣亡，當時一群毛利人築起防禦工事以寡敵眾，成功抵擋英國士兵和炮兵的進犯。

漢密頓市議會2013年獲捐漢密頓雕像。市議會表示，在地方部落懷卡托－泰努伊（Waikato-Tainui）正式提出要求後，當局遂應要求移除雕像。

反種族歧視抗議民眾曾誓言要在本周末的示威活動中拆除這座雕像，活動人士麥皮（Taitimu Maipi）將漢密頓稱作殺人犯。

麥皮向「懷卡托時報」（Waikato Times）表示：「他明明是個領導戰鬥的怪物，我們又怎能接受他被當作英雄？」

© 2020 AFP