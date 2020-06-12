美國與伊拉克關係趨緩 華府承諾縮減駐軍規模

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（法新社巴格達11日電） 親美的伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）今年5月上任後，美國與伊拉克緊張關係趨緩，華府今天表示，未來幾個月將減少駐伊美軍人數。

兩國舉行10多年來首場戰略對話時，美國也承諾支持提振伊拉克萎靡的經濟。

伊拉克與美國官員說，自從美國軍事設施與外交機構去年遭火箭攻擊後，雙邊關係就降到數年來的「冰點」。

美國1月發動攻擊，在伊拉克巴格達擊斃伊朗將軍蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）與伊拉克指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis），氣得伊拉克國會議員要求驅逐約5200名駐伊美軍，之後兩國關係劍拔弩張。

美國軍方消息人士透露，總統川普當時揚言祭出嚴厲制裁回應，華府也開始計畫大規模炮轟發射火箭的團體。

美國在聯合聲明中說，美軍2014年重返伊拉克，是為了殲滅伊斯蘭國（IS）極端分子，現在局勢有了重大進展。

聯合聲明說：「兩國承認，有鑒於在消除伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）威脅上取得顯着進展，未來幾個月，美國將持續減少駐伊美軍人數。」

「美國重申，華府並不尋求、也不要求取得永久基地，或讓美軍常駐伊拉克。」聯軍最近幾個月已將12個基地合並為3個。

這份提早取得共識並發布的聯合聲明沒有提供數據，今天的對話也很簡短。負責近東事務的美國助理國務卿沈克（David Schenker）告訴記者，美伊對話時沒有討論到減少駐軍的時間表。

由於受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響而實施的旅行限制，原定在巴格達登場的美伊高層會談已改為簡短的線上起始會議。

美國駐伊拉克基地接二連三遭到火箭攻擊，幕後黑手是與川普政府宿敵伊朗掛鉤的準軍事團體，伊拉克已在聯合聲明中承諾保護美國基地。

美國表示，將設法鼓勵投資並推動伊拉克經濟改革。由於民眾不滿失業率居高不下與貪腐猖獗，伊拉克去年發生大規模抗議活動。

沈克說：「我們將透過國際金融機構支持新政府，協助伊拉克面對COVID-19挑戰與石油收入減少的窘境。」

© 2020 AFP