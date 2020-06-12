英國反種族歧視抗爭蔓延 首相：被極端分子把持

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（法新社倫敦12日電） 英國首相強生今天警告，英國的反種族主義抗爭已被「極端分子把持」，他們破壞國家的紀念碑與雕像，意圖「嚴審我們的過往」。

強生（Boris Johnson）在推特貼文指出：「很顯然的，抗爭不幸被熱中暴力的極端分子把持了。」

本周末即將迎來另一波示威與集會，英國警方已使用木板封嚴倫敦市區矗立的雕像。

上周末「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）集會期間，英國國會外知名的已故首相邱吉爾（Winston Churchill）雕像被破壞。

上月25日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市白人警察逮捕非裔佛洛伊德（George Floyd），以膝蓋壓制他的頭頸，導致佛洛伊德喪命，引發蔓延全球的「黑人的命也是命」抗爭。

強生聲稱，把邱吉爾當箭靶「可笑又可恥」。

強生把第二次大戰期間承擔首相重任的邱吉爾視為心目中的英雄人物之一，並說：「矗立於國會廣場的邱吉爾雕像永遠提醒世人，他挽救英國與整個歐洲免於法西斯與種族主義暴政的成就。」

強生的推特貼文寫道：「的確，他表達的意見，有時候令當時人難以接受，也讓今天的我們難以接受，但邱吉爾是英雄，而且他完全值得我們緬懷。」

抗議者指控邱吉爾採取的政策，導致1943年印度孟加拉邦數百萬人因饑荒而喪命。

強生說：「我們現在不能試圖改變或嚴審我們的過往，我們不能假裝有個不一樣的歷史，在我們城市與城鎮里屹立的雕像，是由之前的世代所樹立。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

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