酒吧餐廳剛復業 紐澳最大啤酒公司遭網攻停擺

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（法新社雪梨12日電） 澳洲與紐西蘭最大啤酒釀造公司獅子（Lion）今天表示，因勒索軟體（ransomware）攻擊停止運作，使得公司在紐澳鬆綁防疫措施之際，無法供貨給酒吧和餐廳。

獅子公司說，這次駭客攻擊「來得最不是時候」。獅子公司旗下知名啤酒品牌包括XXXX Gold、Tooheys、Hahn、James Boag和Little Creatures等。

公司調查人員說，這次停工是勒索軟體所導致。這種駭客攻擊會把受害者的電腦系統鎖住，直到受害者支付贖金。

獅子公司透過聲明表示：「我們立刻關閉所有系統，作為預防措施。我們持續和網路專家合作，確認我們的系統還會被影響多久。」

獅子公司未提供被勒贖的細節，僅表示讓生產系統重新上線，花的時間比預期久。

為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散，紐澳各地酒吧和餐廳3月被當局下令關閉，現已逐步恢復營業。

體育活動也慢慢回歸正常。從下月起，澳洲的運動場將准許多達1萬人進入。紐西蘭則準備在13日超級橄欖球聯賽（Super Rugby Aotearoa）開戰時，再度歡迎球迷入場。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090612

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