亞馬遜5月毀林創紀錄　消失面積達14個紐約曼哈頓

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（法新社裡約熱內盧12日電） 巴西國家太空署今天發布的數據顯示，巴西亞馬遜雨林砍伐5月持續惡化，創下歷年5月和歷年首5個月最嚴重的紀錄。砍伐面積達829平方公里，是紐約曼哈頓14倍大。

環境保護主義者警告，2020年對全球最大雨林亞馬遜雨林來說，恐將成為最具破壞性的一年，雨林流失的面積可能超過去年引發全球關注的毀滅性大火。

根據巴西國家太空署（INPE）衛星資料，5月巴西亞馬遜雨林砍伐面積總計829平方公里，是紐約曼哈頓地區的14倍大；比去年增加12%，而且是2015年8月開始記錄以來最糟的5月紀錄。

今年截至目前為止，巴西亞馬遜雨林砍伐超過2000平方公里，較去年同期高出34%。

極右派氣候變遷懷疑論者、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）呼籲開發雨林，讓在保護區內採礦和農耕合法化，環保人士指控波索納洛鼓勵那些要為濫墾雨林負責的人。

綠色和平組織巴西亞馬遜雨林負責人馬澤蒂（Cristiane Mazzetti）在聲明中表示：「政府完全漠視環境、森林與巴西人民的生命。」

巴西除了有砍伐雨林的危機外，還成為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重災區。這場全球大流行迄今已奪走巴西超過4萬條人命，超越英國，成為僅次於美國、全球染疫死亡人數第2高的國家。

專家說，疫情讓環境主管機關巡視森林的人力減少。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP