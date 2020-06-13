北韓官員：非核化談判無需仲裁者 南韓沒資格評論

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（法新社首爾13日電） 北韓今天再度對南韓當局發表憤怒聲明，譴責南韓對於北韓非核化談判的聲明「令人哭笑不得」，並對南韓「自詡」為仲裁者的角色顯露不滿。

北韓外長李善權昨天在「首次川金會」兩周年之際發表談話稱，增強力量以有效管控美國長期的軍事威脅是北韓堅定不移的戰略目標。

南韓外交部官員昨天回應，南韓政府將為北韓與美國對話早日重啟、兩韓關係持續發展，以及朝鮮半島實現全面非核化與永久和平繼續付出努力。

對此，北韓外務省北美事務局局長權正根（Kwon Jong Gun）今天發表聲明強力譴責，奉勸南韓勿將所謂非核化掛在嘴邊。

權正根批評，北韓與美國之間的問題，尤其是在核問題方面，南韓沒有資格談論，也沒有資格出頭，南韓大談所謂重啟北韓及美國對話令人哭笑不得。

權正根表示，北韓一年前已言明，南韓不要插手北韓與美國之事，北韓與美國間不再對話，非核化落空並不是因為沒有仲裁者，而是因為實現非核化的條件尚未形成。

權正根還說，北韓為了克服美國的威脅，將會不斷增強力量。北韓跟兩年前相比改變了很多，現在和今後還會一直改變。

北韓最近發表了一波針對南韓的憤怒聲明。北韓指控，首爾當局允許脫北者朝北韓領土發送批評領袖金正恩的傳單。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）

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