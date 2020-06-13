川普：一般而言可禁警察鎖喉 但危險時或有必要

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（法新社華盛頓12日電） 非裔美國人佛洛伊德遭警察壓制頸部後喪命，使得警方慣用的鎖喉法引起爭議。總統川普說，部分美國警察用這種方法制服嫌疑人，「一般來說」應禁止，但危險情況下或許有必要。

川普在福斯新聞頻道（Fox News）昨天預錄、今天播出的訪問中說：「如果警察在混戰中逮到某個人…就必須謹慎。」

他說：「鎖喉的概念聽起來很無害，很完美。」

佛洛伊德（George Floyd）5月底在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）疑似因使用偽鈔購物，被警察攔下，一名白人警察以膝蓋壓制他後頸近9分鐘，佛洛伊德哀求說自己無法呼吸，最終斷氣。他的死在全美及數國引爆反種族主義及反警察暴力示威潮，主要訴求之一就是禁止警察使用鎖喉法。

川普表示，禁止這類鎖喉法「一般而言」很好，他也許會向地方政府提出「非常強烈的建議」。

鎖喉法可安全控制住嫌疑人，但也可能致死。佛洛伊德死後，明尼阿波利斯市目前已同意禁用鎖喉法。

在2014年的紐約，手無寸鐵的非裔美國人賈納（Eric Garner）也在警察執行逮捕時動用鎖喉法後死亡。

川普被問到有關反警察暴力示威相關問題時說，他希望「看到真正能體恤民情又強力的執法」。

© 2020 AFP