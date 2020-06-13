溜馬後衛布洛格登：部分NBA球員可能不參與複賽

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（法新社紐約12日電） 印第安納溜馬隊後衛布洛格登（Malcolm Brogdon）表示，部分NBA球員正考慮以健康與黑人平權等理由，不參加下個月起在奧蘭多複賽的2019-20球季。

NBA於3月11日傳出猶他爵士隊法國籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，成為北美第一個停賽的運動聯盟。

NBA理事會已批准22支球隊7月31日在佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界（Disney World）恢復2019-2020年球季賽事的計畫，目前正在和國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）致力於完成一套完整的球季重啟計畫。

布洛格登在紐奧良鵜鶘隊後衛瑞迪克（J.J. Redick）的播客（podcast）節目中提到為何有些球員有疑慮的數項理由，包括疫情引發的安全問題、黑人平權以及必須與外界隔離好幾個星期的關切。

他說，有好幾個球員可能不想複賽。

布洛格登說：「有些人會說：『黑人族群跟我的同胞遇到太多事了，我無法專註在球場上，我不會把籃球擺在黑人族群之前，我會選擇不參賽』。」

此外，布洛格登表示，疫情引發的安全問題及球員可能與親友不能見面長達7周，也是部分球員關切之所在。

© 2020 AFP