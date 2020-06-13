紐約州長簽署新法 禁止鎖喉終止警方執法過當

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（法新社紐約12日電） 美國紐約州長古莫今天簽署一系列新法規，目的在終結警方對非裔人士執法過當情況，其中包括禁止鎖喉。非裔男子佛洛伊德遭警察以膝蓋壓頸致死，引爆全美各地的示威已產生影響。

民主黨籍的紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）今天正式簽署紐約州參、眾議會本周稍早通過的10項新法規。

其中一項新法禁止執法人員使用鎖喉，這項法律以2014年被紐約警察鎖喉窒息而死的非裔男子賈納（Eric Garner）來命名。

此外，紐約州也廢除將任何有關警員專業評估文件都列為「機密」的法規，未來包括媒體在內的公眾，都能以資訊自由請求來取得相關紀錄，不再需要法院的命令。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月底在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）涉嫌用一張20美元偽鈔購物，前來處理的白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓制他的頸部近9分鐘，最終斷氣。

蕭文後來被爆任職警察20年來被投訴濫用職權18次。然而，這些投訴的內容從未被揭露。

古莫今天也宣布，他將簽署一項行政命令，責成州內近500間警局制定一項計畫，以改造並現代化社區警力的策略和辦法。

這些措施解決全美各地大規模示威所提出的若乾重要議題，像是種族不平等、警方執法過當，以及投訴警員的程序透明度。

古莫在記者會上還說，2021年4月以前沒實施新計畫的警局，將無法取得州政府的資金挹注。（譯者：劉淑琴／核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP