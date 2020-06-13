紐約市長支持保留哥倫布雕像

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（法新社紐約12日電） 繼紐約州州長古莫表態支持保留紐約中央公園附近探險家哥倫布雕像後，紐約市市長白思豪今天也排除移除哥倫布雕像的選項，加入美國這波對過去殖民者和支持蓄奴歷史的激烈辯論。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）上個月在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）涉嫌用一張20美元偽鈔購物，前來處理的白人警察以膝蓋壓制他的後頸近9分鐘，佛洛伊德最終喪命。事件發生後，美國各地發起大規模示威，拆除種族主義相關雕像的壓力也越來越沉重。

波士頓、里契蒙和其他地方近日都傳出抗議者拆下或破壞雕像或紀念碑事件。

儘管移除哥倫布圓環（Columbus Circle）的哥倫布（Christopher Columbus）雕像呼聲再起，數以千計的民眾連署請願，白思豪（Bill de Blasio）的立場不變，仍支持2018年一個特別委員會做成保留哥倫布雕像的決議。

白思豪說：「委員會慎重其事進行大量研究，找出一個如何解決這個問題的願景，我想我們應該維持這個委員會做成的決定。」

委員會當時經過好幾個月的研究，決定保留這個在1892年豎立的雕像，以紀念義大利航海探險家哥倫布抵達美洲「新大陸」400年。

哥倫布的傳奇在近年來檢視歐洲殖民者對美洲原住民的慘忍對待時，一再被提出。佇立在哥倫布圓環的哥倫布雕像之後確實有被移動，並加上一個解說牌，詳細述說哥倫布的歷史。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）昨天表示，他支持保留哥倫布雕像，以紀念這位「義大利美國人對紐約的貢獻」。

義大利裔的古莫表示，他了解這股對於哥倫布以及對他部分行徑的感受，沒有人會支持這樣的行為。

美國在1937年把10月的「哥倫布日」定為聯邦假日，但近幾年來，已有數十座城市把這天改成紀念原住民的日子。然而波士頓和紐約都維持「哥倫布日」，這兩座城市擁有龐大的義大利裔社群。

© 2020 AFP