美國影藝學院將改評選規則 提高入圍者多元性

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（法新社洛杉磯12日電） 美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）今天宣布許多新措施，且將推出新的提名資格規則，增加奧斯卡獎入圍者多樣性。

美國影藝學院成員及其所選擇的奧斯卡入圍者與得獎者，多年來因缺乏多樣性而飽受抨擊。

美國影藝學院發表聲明說，「為確保更多元的代表性」，將成立新工作小組來制定奧斯卡提名資格新的「代表性與包容性標準」。

不過這些措施不會影響今年角逐奧斯卡的電影。

美國影藝學院並未透露關於新規則的任何細節，但表示修改規則目的在於「鼓勵幕前幕後的聘僱作業與代表性的公平」。

美國影藝學院也將就多元化舉行一連串小組討論，包括琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）將主持會談，討論「好萊塢電影種族主義言論與有害的刻板印象造成的深遠影響」。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭警方粗暴執法枉死，全美各地有成千上萬民眾上街抗議，美國影藝學院做此宣布回應。

自2015年發動「奧斯卡太白」（#OscarSoWhite）串聯活動後，美國影藝學院便致力於增加成員多樣性。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP