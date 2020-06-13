西班牙染疫不治人數6/7後就卡住 引發外界質疑

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（法新社馬德里13日電） 西班牙的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫死亡總數，從6月7日以來就卡在2萬7136人。這項遭到「凍結」的數據，讓外界對西班牙疫情的真實狀況產生質疑。

過去數個月來一直對外發布每日疫情數據的西班牙衛生部緊急事務協調官員西蒙（Fernando Simon）承認，疫情數據令人「驚訝且困惑」。

西班牙衛生部5月25日改變搜集確診病例和死亡病例的方法後，一開始每天通報的染疫死亡數都介於50至100人，但之後每天通報的死亡數就開始降至5人以下，甚至是無人死亡。

加泰隆尼亞開放大學（Catalonia's Open University）衛生科學專家馬席普（Salvador Macip）說：「最大的危險就是散播疫情已經結束的想法，因為國內疫情未歇，只是情況沒有過去嚴重。」

西蒙上周承認，由於數據差異導致死亡總數維持不變，他將原因歸咎於某些地區延遲提交數據。

西蒙指出：「自6月7日以來，染疫死亡數就停在2萬7136人，同時地方主管機關檢視染疫死亡資訊…直到他們可以給出確切的死亡日期，這樣會有比較清楚的時序。」

但部分地方當局反駁，堅稱他們已經提交所有上頭要求的數據，卻沒有反映在整體的死亡數上。

安達魯西亞自治區（Andalusia）就是如此，當地衛生官員最近就抨擊中央政府「完全不尊重死者」，公布的數字低於安達魯西亞自治區提交的數據。

「國家報」（El Pais）數據分析師蘭諾拉斯（Kiko Llaneras）解釋，新的統計系統有一個問題就是過度強調通報前一天的數據，數據若在期限過後才送達，就不會加到每天通報的總數中。

他還說，這已經變成大量錯誤訊息的來源，就溝通而言，所有的討論都遭受到損害。

© 2020 AFP