俄總統首評美國抗議潮：顯示內部危機根深蒂固

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（法新社莫斯科14日電） 俄羅斯總統蒲亭今天表示，美國爆發反種族主義抗議，是國內存在深層危機的跡象。這是蒲亭首度對美國的抗議風潮發表評論。

蒲亭接受俄國電視台「第一頻道」（Rossiya 1）訪問時，被問及對美國近日事件有何看法。他說，美國發生的事情，「是一些根深蒂固內部危機的徵象」。

蒲亭批評美國反種族主義抗議引發群眾暴力。他表示：「如果這場爭取天賦權利、合法權利的戰鬥，演變成騷亂和暴動，我看不出對國家有何好處。…我們永遠不支持這麼做。」

但蒲亭強調自己支持非裔美國人爭取平等，堅稱「在蘇聯和當代俄羅斯，我們一直很同情非裔美國人奮力爭取天賦的人權」。

蒲亭也把美國社會騷亂，與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情並談。他說：「這顯示（美國）出問題了。與對抗冠狀病毒有關的事情，可讓人看見普遍性的問題。」

蒲亭拿美、俄兩國的疫情狀況做比較，他說，在俄國受到極少損失後穩步脫離冠狀病毒疫情的同時，美國卻不是這麼一回事。

俄羅斯當局今天證實新增8835起2019冠狀病毒疾病病例，累計病例來到52萬8964例，排全球第3多。美國累計確診案例則為全球之冠，至今已破207萬例。

蒲亭批評美國抗疫缺乏強而有力的領導，「總統說我們必須怎麼做時，某些地方的州長卻告訴他該往哪裡去」。

蒲亭說：「我認為問題在於小團體的利益、政黨利益，凌駕於整體社會和人民的利益之上。…（在俄國，）我不相信政府或各地區會有人說：『我們不會照政府說的、總統說的做，我們認為那樣做不對。』」

俄國電視台「第一頻道」已公開訪問片段，完整內容將於今天傍晚播出。電視台並稱這是蒲亭自爆發疫情以來的第一場訪問。

© 2020 AFP