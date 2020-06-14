全球冠狀病毒疫情確診超過771萬例 逾42.7萬人病故

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（法新社巴黎13日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間13日19時（台灣14日凌晨3時），全球感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例至少771萬1490例，至少42萬7495人染疫病故。

COVID-19疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有345萬8300人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現癥狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計11萬5059人病故，累計確診數達206萬1315例，至少54萬7386人康復。

巴西死亡人數在全球僅次於美國，境內累計4萬1828人病故，確診達82萬8810例。

其他疫情重災國還包括英國（4萬1662死，29萬4375例確診）、義大利（3萬4301死，23萬6651例確診）、法國（2萬9398死，19萬3616例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3075例確診，7萬8367人痊癒。

從區域來看，歐洲累計確診238萬2860例，18萬7405死；美國和加拿大累計確診215萬9686例，12萬3216死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診157萬9124例，7萬6672死。

亞洲累計確診80萬8221例，2萬2449死；中東地區累計確診55萬4472例，1萬1485死；非洲累計確診22萬7430例，6137死；大洋洲累計確診8698例，131死。

© 2020 AFP