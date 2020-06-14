全球反警暴示威延燒 歐洲亞澳民眾聲援

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（法新社巴黎13日電） 非裔美國男子佛洛伊德（George Floyd）日前遭白人警方壓頸致死，在全球掀起不滿種族歧視的抗議聲浪，國際間連續2個周末都有民眾上街集會表達訴求，歐洲亞澳也有民眾響應。

瑞士數個城市今天數千人上街遊行，其中蘇黎世（Zurich）遊行規模最大，約有萬人響應。警方表示有數百名極左派活動人士投擲物品攻擊，導致1名員警受傷，警方已逮捕若干滋事者。

根據德新社（DPA）報導，德國南部城市斯圖加特（Stuttgart）約有2000人集會，北部城市盧比克（Lubeck）和漢堡（Hamburg）則分別有500和250人參與，均未傳出衝突。

亞洲方面，台灣約有500位民眾齊聚台北市二二八和平公園，響應全球反種族歧視示威潮，現場氣氛熱烈，民眾高舉各式各樣的標語，上面寫着「白人至上主義是最致命的病毒」及「不給公道，就沒有和平」等字眼。

澳洲數個城市連續2個周末有數千人不顧當局稱示威民眾恐讓澳洲防疫破功的警告，仍舊走上街頭，其中以西澳州首府伯斯（Perth）規模最大。

東京也有數十人冒雨上街遊行響應。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP