反種族歧視 紐西蘭民眾單膝跪地抗議

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（法新社威靈頓14日電） 紐西蘭奧克蘭的美國領事館外，今天聚集數千人單膝跪地以示抗議。這是紐西蘭人第2周發動示威支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動，同時凸顯當地歧視問題。

抗議民眾在流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）「他們不在乎我們」（They Don't Care About Us）的樂音中，高喊「不給公道，就沒有和平」、「人民的力量無可匹敵，因為人民的力量不會停息」等口號。

在首都威靈頓（Wellington），另有超過2000人朝國會方向遊行。他們先在市中心集合聆聽演說，主題包含警界內部的種族偏見、原住民毛利人（Maori）的高監禁率，以及提倡移除殖民者雕像等。

另外，漢密頓市（Hamilton）在反種族主義者威脅要推倒殖民時期指揮官漢密頓（Captain John Fane Charles Hamilton）的銅像後，當局已把銅像拆除。這座城市名稱就源自漢密頓指揮官，抗議者指控他當年犯下謀殺行徑。

自非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在美國遭白人警察用膝蓋壓頸死亡後，全球各地紛紛響應抗議。

在奧克蘭（Auckland）的集會上，社運人士法伊波提（Julia Whaipooti）告訴群眾：「佛洛伊德沒了氣息，我們的任務是確保那種情況不會白白髮生。」

奧克蘭大學（Auckland University）社會學教授納希德（Camille Nakhid）則說，紐西蘭各地原住民與有色人種都被「膝蓋壓着脖子」。

納希德表示：「我們排隊就醫要等比較久，我們更難取得所需醫藥。…當他們把我們的社區中產階級化，我們必須搬到交通不便、就業和醫護機會較少的郊區，就是在用膝蓋壓着我們的脖子。」

「我們的原住民、黑人、有色人種…我們看見你們、承認你們。讓我們一起敞開雙臂環繞和擁抱彼此，幫助推開脖子上那些該死的膝蓋。」

© 2020 AFP