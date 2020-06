受累疫情 約旦觀光古城彼特拉宛如鬼城

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社約旦彼特拉13日電) 約旦境內雄偉古城彼特拉(Petra)在沙漠中矗立兩千多年,城內鑿入瑰紅岩壁中的神殿往年此時通常遊客絡繹不絕,但今年受疫情衝擊,整座古城陷入一片死寂,宛如鬼城。

隨着2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情蔓延全球,約旦當局實施封鎖措施,最後一批觀光客於3月16日出境後,約旦隔天旋即對外關閉邊界。

在這座考古遺址擔任警衛10年、42歲的希拉拉特(Nayef Hilalat)說:「這是我第一次看到此地如此空蕩。以往這裡都會有數千名觀光客。」

他感嘆道:「往年此時,這裡都會充滿嘈雜的人聲,如今只能聽見鳥鳴。」

彼特拉曾為游牧民族納巴泰阿拉伯人(Nabataean Arab)的都城,歷史至少可追溯到公元前200年。被譽為世界七大奇景之一的彼特拉1985年獲聯合國教科文組織(UNESCO)列入世界遺產。

隨着時間流逝,彼特拉已經成為約旦和整個地區的觀光勝地。

城內壯觀的卡茲尼神殿(Al-Khazneh,或寶藏殿)和其令人嘆為觀止的砂岩立面,是彼特拉最受歡迎的景點之一,也是名導史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)1989年電影「聖戰奇兵」(Indiana Jones and the Last Crusade)取景地點。

但如今,長逾1公里、陡峭蜿蜒直通卡茲尼神殿的西克峽谷(Siq)卻渺無人跡。過去此地通常擠滿徒步、騎着驢子或搭乘馬車的觀光客。

這座北臨死海,南瀕紅海、坐落深谷中的遺址,如今猶如一座鬼城,約200名導遊和1500名馬匹和驢子飼主也跟着失業。

在當地擔任導遊逾30年、育有6名子女的55歲男子納瓦夫雷(Naim Nawafleh)說:「這真是一場災難。過去觀光客人數會依據區域動蕩情況而定,但如今卻連一個觀光客也沒有,這是前所未有的事。」(譯者:李佩珊/核稿:嚴思祺)

© 2020 AFP