川普西點軍校畢業典禮致詞 避談種族主義問題

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（法新社華盛頓13日電） 美國總統川普今天在西點軍校畢業典禮致詞，但在很大程度上迴避了最近有關反種族歧視的示威及軍方在平息動亂的角色等爭議問題。

川普告訴1107名畢業生說：「美國是人類史上最偉大的國家」。這些畢業生在美國軍事學院（United States Military Academy at West Point，西點軍校）閱兵場聆聽川普致詞，他們頂着艷陽，彼此保持適當距離。

但川普並未直接提及最近有關反種族歧視的示威，只是稍微提到軍方高層最近反對他打算動用現役軍人鎮壓抗議活動。

川普在致詞中最接近碰觸反種族歧視示威議題的時刻，是當他說：「我也要感謝國民兵的男女成員，對颶風和天然災害帶來的挑戰所做出的因應，確保了街上的和平、安全和憲政法治。」

由西點軍校首位非裔校長威廉斯（Darryl Williams）中將介紹上台致詞的川普，也只是順道提及國內面臨的種族主義挑戰。

川普說：「軍隊站在最前線終結種族隔離帶來的嚴重不公，西點的畢業生在南北戰爭（Civil War）中領導戰鬥，終結邪惡的奴隸制度。」

但川普沒有提到的是，西點軍校仍有一座營房以李將軍（Robert E. Lee）命名。李將軍在南北戰爭中，領導邦聯軍（Confederate Army），與主張廢除奴隸制的北方聯邦（Union）爆發戰爭，最終邦聯軍戰敗，奴隸制度隨之終結。

美國軍事基地仍有以邦聯軍軍官之名命名，最近有呼聲要求重新命名，川普已經拒絕。

© 2020 AFP