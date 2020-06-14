涉嫌在恐攻罹難警察紀念牌旁小便 英男子被捕

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（法新社倫敦14日電） 英國警方今天表示，一名男子涉嫌於昨天倫敦市區發生抗議期間，在2017年恐攻遇害員警的紀念牌旁小便，警方已逮捕這名男子。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，這名28歲男子自己在倫敦東北方艾塞克斯郡（Essex）一處警局現身，警方以涉嫌「作出有違公德的行徑」為理由將他逮捕。目前犯嫌仍遭拘留。

社群媒體出現男子在員警巴默（Keith Palmer）紀念牌旁小便的照片後，倫敦都會警察局便啟動調查。巴默死於2017年英國國會外的恐怖攻擊。

鹹信這起小便事件發生在昨天的暴力衝突期間。

昨天有數千名自封「愛國人士」、獲得極右派團體支持的抗議者，出現在倫敦市區。現場後來爆發暴力衝突，警方逮捕超過100人。

電視台畫面顯示，一些人在現場鼓噪，朝員警揮拳、扔瓶子和煙霧彈，並跟支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）活動的敵對抗議者扭打。

這些「愛國人士」說，他們現身是為了保衛最近在反種族主義抗議中被破壞的雕像和紀念碑。

巴默紀念牌遭玷污的畫面引來各界譴責。巴默死後率先伸援的保守黨議員艾伍德（Tobias Ellwood）就說，這種行徑很「可惡」。

艾伍德在推特上寫道：「這個男人太可恥了。」

倫敦都會區警察局高級警官賈維德（Bas Javid）也形容這張照片「令人作惡」，昨天他已誓言，警方會「搜集我們可得的所有證據，採取適當行動」。

© 2020 AFP