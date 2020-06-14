義大利名記者涉種族歧視 雕像遭潑漆

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（法新社羅馬14日電） 義大利名記者蒙塔奈利（Indro Montanelli）在米蘭的雕像昨晚被潑紅漆，還被寫上「種族主義者，強姦犯」字樣。歐美各國近日有多座雕像遭破壞，但這是義大利首次發生類似事件。

這座坐落在米蘭同名公園內的蒙塔奈利雕像昨晚遭蓄意破壞後，米蘭市一名工人今天上午試着以噴霧清潔雕像。

反法西斯團體I Sentinelli di Milano呼籲米蘭市長移除這座雕像，因蒙塔奈利自願參與1935年義大利獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）的入侵衣索比亞殖民行動後，娶了自己買來的東非厄利垂亞（Eritrea）女童。

I Sentinelli di Milano在社群媒體上說：「在米蘭，有一座為蒙塔奈利打造的公園，也有一座他的雕像。蒙塔奈利生前曾驕傲表示，他在義大利法西斯政權侵略衣索比亞時，娶了一名自己買來的厄利垂亞12歲女童，讓這名女童成為他的性奴隸。」

但米蘭市長沙拉（Giuseppe Sala）拒絕移除雕像，此舉獲得義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）支持。

蒙塔奈利2001年逝世，享耆壽92歲。他是20世紀最着名且最具影響力的義大利記者，創辦右派媒體「新聞報」（Il Giornale），並曾任職於義大利報紙「晚郵報」（Corriere della Sera）。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日被捕後喪命，引爆全球反種族歧視示威潮。近日美國多位涉及種族歧視或殖民主義的名人的雕像遭移除或破壞，歐洲也出現越來越多類似事件。但這是義大利首度傳出有雕像遭破壞。

© 2020 AFP