英藥廠疫苗可望年底前問世 配送歐盟各國抗疫

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（法新社羅馬13日電） 英國制藥廠阿斯特捷利康公司已和德、法、荷、義等政府簽約，一旦疫苗研發成功，將以非營利方式提供給歐盟國家對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19），預定年底前開始配送。

這支疫苗是由阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc）與英國牛津大學合作研發，牛津大學在4月開始以數百名自願者進行疫苗初步試驗，目前已擴大到1萬人參與實驗。德國政府消息人士告訴法新社說，疫苗可望在年底前成功研發完成。

法新社報導，德國衛生部表示，德、法、荷、義等政府與阿斯特捷利康簽約，以確保阿斯特捷利康提供3億劑疫苗給歐盟。

德國衛生部說，疫苗「必須配送給所有想要參與的歐盟成員國，並依照各國人口多寡來配送」。

這項合約將提供多達4億劑疫苗。阿斯特捷利康並說，公司正設法擴大製造規模，在疫情期間以非營利方式提供使用。

這項合約是歐洲「包容性疫苗聯盟」（Inclusive Vaccines Alliance, IVA）首度簽署的協議。IVA由法國、德國、荷蘭和義大利共同成立，目的是為歐盟所有成員國儘快取得疫苗。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP