西班牙6/21對葡萄牙以外歐盟國家重開邊界

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（法新社馬德里14日電） 西班牙總理桑傑士今天宣布，作為全球熱門觀光國度之一的西班牙，21日起將恢復與歐洲聯盟（EU）成員國間的自由旅行，但與葡萄牙的陸地邊界仍將維持關閉至7月1日。

桑傑士（Pedro Sanchez）在電視轉播談話表示，馬德里中央政府原先計畫7月1日完全重啟與歐盟國家的旅行，後來仍決定「在6月21日解除對所有成員國的邊界檢查」，但葡萄牙例外。葡萄牙的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡率比西班牙低得多。

21日西班牙也會解除3月中開始實施的防疫緊急狀態。

西班牙迄今已有超過2萬7000人死於2019冠狀病毒疾病，死亡人數在全球高居前幾名。但西班牙4700萬人民中，逾70%在15日前都會進入逐步鬆綁的防疫封鎖措施最後階段，而封鎖令理應在21日前解除。

歐盟執行委員會（European Commission）已建議27個成員國15日對彼此完全開放邊界，許多國家都有此計畫。

義大利已於3日重新開放邊界，對來自歐洲的旅客完全解禁。

西班牙政府雖已宣布疫情受控制，但桑傑士暗示他憂心開放邊界會引發新一波疫情。他表示：「現在是關鍵時刻，但我們準備好了。」

桑傑士還說，5月15日以後入境西班牙而必須接受隔離檢疫的旅客，隔離期也將於21日結束。

© 2020 AFP